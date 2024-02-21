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Литва закрывает еще два пограничных пункта на границе с Беларусью

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  • 21.02.2024, 15:15
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Литва закрывает еще два пограничных пункта на границе с Беларусью

С 1 марта.

В Литве одобрили закрытие еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью с 1 марта. Такое решение было принято литовским правительством в среду, 21 февраля, сообщает LRT.

С 1 марта 2024 года будут закрыты КПП «Лаворишкес» (сопредельный — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Белорусско-литовскую границу можно будет пересечь только через два оставшихся пункта пропуска — «Мядининкай» и «Шальчининкай».

Однако для этих КПП также будут введены ужесточения в контрольно-пропускной системе, включая запрет на пересечение границы для пешеходов и велосипедистов.

Напомним, с 18 августа прошлого года Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в нашей стране наемников российской частной военной компании Вагнера.

В феврале 2024 года в Литве предложили закрыть еще два погранпункта на границе с Беларусью.

Такое предложение выдвинули в комиссии по национальной безопасности Литвы. Также там предложили ограничить посадку и высадку пассажиров в железнодорожном пункте пропуска «Кена» и уменьшить количество разрешений для белорусских и литовских водителей на регулярные автобусные перевозки.

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