У ВСУ появились новые возможности в уничтожении российских истребителей 21.02.2024, 15:29

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Александр Коваленко

Военный эксперт раскрыл подробности.

Украинские военные начали уничтожать российские самолеты на линии боестолкновения. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире «Эспрессо».

Он отметил, что оккупанты начали сами подтверждать сбивание собственных самолетов, однако они подают это так, будто работает их противовоздушная оборона.

«Что это за самолеты? Су-34, фронтовые бомбардировщики-истребители. Они используются для того, чтобы наносить удары на линии боестолкновения, с использованием управляемых авиационных бомб, КАБов», — сказал Александр Коваленко.

По его словам, истребителям нужно подлетать для сброса КАБов к линии боестолкновения на расстоянии 30-40 километров, в частности в зависимости от того, с какой высоты сбрасываются бомбы. Ранее украинские бойцы не могли противостоять этим бортам, поскольку не было на линии соприкосновения нужных средств противовоздушной обороны, которые имели радиус поражения более 15-20 километров. Оккупанты это знали, поэтому постоянно использовали самолеты.

Коваленко отметил, что ВСУ нашли возможность уничтожать российские самолеты на линии боестолкновения. Вражеские борта ликвидируют на значительно больших расстояниях, чем «безопасные» 30-40 километров.

Кроме этого, он рассказал, что россияне имеют по меньшей мере десять тысяч авиабомб, они остались еще из запасов от Советского Союза.

«Но, если КАБы бесконечны, то носители имеют свой конец. Су-34 и Су-35 — это очень болезненная потеря для российских Воздушно-космических сил», — добавил он.

Напомним, 20 февраля в СМИ сообщили, что украинские военные могли уничтожить шесть российских истребителей с помощью Patriot PAC-2, три из которых получили от США и Германии. Кроме этого, 21 февраля стало известно, что ВСУ сбили еще один российский самолет Су-34.