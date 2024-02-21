В России за помощь ВСУ задержали девушку экс-чемпиона мира по боксу 3 21.02.2024, 17:22

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Ксения Карелина имеет гражданство РФ и США.

Бывший обладатель титула IBO в полусреднем весе Крис ван Херден сообщил, что его любимая Ксения Карелина задержана в России.

Как пишет korrespondent.net, Ксению арестовали, когда пара пыталась приехать в Российскую Федерацию, чтобы посетить родных.

«Взываю о молитве. В России задержана моя девушка. Боремся за тебя, Ксения, и любим», - написал Херден.

‼️ Please pray ‼️



Russia has detained my girlfriend 😭😭 pic.twitter.com/fobBrqqGtk — Chris van Heerden (@TheHeat001) February 20, 2024

Как сообщают российские пропагадистские СМИ, уголовное дело в отношении Ксении Карелиной связано с тем, что девушка поддержала борьбу украинского народа против российских террористов. 24 февраля 2022 года она перевела 51,8 доллара в один из фондов для помощи Украине и ВСУ. За это ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Также сообщается, что на территории США Ксения Карелина неоднократно участвовала в акциях в поддержку Украины.

Отметим, что Карелина имеет гражданство РФ и США и проживает в Лос-Анджелесе.

Херден - 36-летний южноафриканский боксер, выступающий на профессиональном уровне с 2006 года. Бывший чемпион IBO в полусреднем весе.