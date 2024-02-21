В России за помощь ВСУ задержали девушку экс-чемпиона мира по боксу

В России за помощь ВСУ задержали девушку экс-чемпиона мира по боксу3
- 21.02.2024, 17:22
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Ксения Карелина имеет гражданство РФ и США.
Бывший обладатель титула IBO в полусреднем весе Крис ван Херден сообщил, что его любимая Ксения Карелина задержана в России.
Как пишет korrespondent.net, Ксению арестовали, когда пара пыталась приехать в Российскую Федерацию, чтобы посетить родных.
«Взываю о молитве. В России задержана моя девушка. Боремся за тебя, Ксения, и любим», - написал Херден.
‼️ Please pray ‼️— Chris van Heerden (@TheHeat001) February 20, 2024
Russia has detained my girlfriend 😭😭 pic.twitter.com/fobBrqqGtk
Как сообщают российские пропагадистские СМИ, уголовное дело в отношении Ксении Карелиной связано с тем, что девушка поддержала борьбу украинского народа против российских террористов. 24 февраля 2022 года она перевела 51,8 доллара в один из фондов для помощи Украине и ВСУ. За это ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Также сообщается, что на территории США Ксения Карелина неоднократно участвовала в акциях в поддержку Украины.
Отметим, что Карелина имеет гражданство РФ и США и проживает в Лос-Анджелесе.
Херден - 36-летний южноафриканский боксер, выступающий на профессиональном уровне с 2006 года. Бывший чемпион IBO в полусреднем весе.