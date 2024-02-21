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Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза

  • 21.02.2024, 20:09
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Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза

Фотофакт.

Банк Англии представил первые банкноты с изображением короля Чарльза, они поступят в обращение с середины 2024 года.

Об этом сообщает Sky News.

На новых полимерных банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов на лицевой стороне – портрет короля Чарльза, а также его камея в прозрачном защитном окне. Кроме этих изображений, новые банкноты не будут отличаться от уже существующих.

Платежные средства постепенно заменят банкноты с изображением покойной королевы Елизаветы II, которые будут изымать из обращения по мере их изношенности.

«Я очень горжусь тем, что банк выпускает дизайн наших новых банкнот, на которых будет изображен король Чарльз III. Это важный момент, поскольку король – второй монарх, изображенный на наших банкнотах. Люди смогут использовать эти новые купюры, когда они начнут поступать в обращение в 2024 году», – сказал руководитель Банка Англии Эндрю Бэйли.

Ранее в декабре в Великобритании поступили в обращение монеты стоимостью 50 пенсов с портретом короля Чарльза III.

Как и в случае с купюрами, монеты с портретом Елизаветы II останутся законным платежным средством.

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