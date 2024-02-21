ChatGPT забросал пользователей ответами с непонятным языком и эмодзи 21.02.2024, 22:24

Устал?

Пользователи чат-бота от OpenAI массово жаловались, что ChatGPT в ответ на их запросы присылает сообщения лишенные смысла, иногда — на нескольких языках одновременно.

В ночь со вторника на среду ChatGPT начал хаотично отправлять пользователям нерелевантные ответы. Как отмечает Gizmodo, некоторые ответы просто были лишены смысла или включали длинное эссе в ответ на простой вопрос, тогда как другие были написаны смесью английского и испанского языков. Также сообщения содержали наборы эмодзи и повторы одних и тех же фраз. Часть пользователей утверждала, что ошибка охватила не только частных пользователей, но и тех, кто имеет доступ к корпоративной версии ChatGPT Enterprise.

chatgpt is apparently going off the rails right now and no one can explain why pic.twitter.com/0XSSsTfLzP — sean mcguire (@seanw_m) February 21, 2024

OpenAI на странице с обновлениями по статусу чат-бота признала наличие ошибки.

«Мы исследуем сообщения о неожиданных ответах от ChatGPT. Проблема обнаружена и сейчас устраняется», — информировали в компании.

Уже вечером в среду, 21 февраля, компания сообщила, что проблема устранена и ChatGPT работает нормально.

Пока непонятно, что вызвало эту ошибку с ChatGPT, но она, вероятно, охватила больше пользователей чем типичные сбои. Также это одна из немногих проблем, о которых OpenAI сообщила на странице состояния чат-бота.