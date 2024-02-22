ВСУ уничтожили руководство группировки «Днепр», приехавшее посмотреть на штурм Крынок

ВСУ уничтожили руководство группировки «Днепр», приехавшее посмотреть на штурм Крынок8
- 22.02.2024, 8:11
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Ударом HIMARS ликвидирован командирский состав и около 60 солдат.
Силы обороны юга Украины подтвердили удар по полигону в Херсонской области, на котором пребывали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба командования ВСУ в Telegram.
В публикации говорится, что, по некоторым данным, руководство группировки российских оккупационных войск «Днепр» прибыло на полигон в Херсонской области, чтобы «посмотреть, как будут «зачищать» Крынки».
«Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне… Сказано — сделано!», — говорится в публикации.
Силы обороны также опубликовали видео, на котором запечатлен момент удара по скоплению оккупантов.
По информации DeepState, упомянутый полигон расположен возле села Подо-Калиновка в Юбилейной сельской общине Херсонского района Херсонской области.
Как отмечают аналитики, судя по данным, опубликованным в сети, под удар попали российские военнослужащие из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.
Перед этим ряд украинских и российских Telegram-каналов сообщили, что ВСУ ударили ракетами HIMARS по полигону в Херсонской области.
В частности, видео было опубликовано в Telegram-канале «Николаевский Ванёк».
«Руководство группировки «Днепр» приехало с проверкой огневой подготовки подразделений, которых готовят на бесполезные штурмы н.п. Крынки», – говорится в сообщении.
В момент прилета на полигоне проводились совместные занятия подразделений 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходного артиллерийского полка армии РФ.
Ударом ВСУ был ликвидирован командирский состав и около 60 российских солдат.
Удар по полигону подтвердили заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась, блогер Сергей Стерненко и военнослужащий Анатолий «Штирлиц» Штефан.
Ранее, 20 февраля, Евгений Карась также отметил, что российские оккупанты понесли большие потери после ракетного удара по одному из военных полигонов в Донецкой области, на котором проводилось обучение военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Подо-Калиновка расположена на расстоянии не более 27 км по прямой от Крынок — места ожесточенных боев на левом берегу Днепра в последние месяцы. Утверждается, что удар был нанесен ракетами, запущенными HIMARS.
Офицер в украинских спецслужбах на Херсонском направлении подтвердил ВВС факт поражения скопления российских войск в этом месте.
Российские военкоры также сообщают, что Вооруженные силы Украины ударили по полигону. В частности, соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале «Позывной OSETIN» 21 февраля.
«Сегодня снова полигон. Херсонская область», — говорится в посте.
Автор контента пожелал оккупантам «Царства Небесного». Точное количество жертв и пострадавших неизвестно.
Об ударе по полигону также проинформировали в телеграм-канале «Два майора». Там подчеркнули, что такое происходит уже не впервые.
«Товарищи офицеры и младшие командиры. Пожалуйста, берите ответственность на себя», — добавили авторы контента.
В телеграм-канале «Тринадцатый» тоже прокомментировали произошедшее, назвав его «трагедией». Вражеский военкор раскритиковал руководство за безответственные построения, которые становятся удобной целью для ВСУ.
«Сегодня на полигоне в Херсонской области произошла тоже трагедия. И до этого, в начале февраля, еще был случай, я об этом не писал. Случай — уже третий», — отметил автор контента.
Напомним, что утром 20 февраля ВСУ из РСЗО HIMARS накрыли скопление российских военных на полигоне у села Трудовское под Волновахой.
В момент удара оккупанты были выстроены в шеренги, ожидая приезда туда высокопоставленного российского генерала Олега Моисеева, который так и не появился.
Вместо него на полигон прилетели три ракеты. Известно о ликвидации как минимум 65 российских военных в ходе того инцидента.