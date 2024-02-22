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ВСУ уничтожили руководство группировки «Днепр», приехавшее посмотреть на штурм Крынок

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  • 22.02.2024, 8:11
  • 14,308
ВСУ уничтожили руководство группировки «Днепр», приехавшее посмотреть на штурм Крынок

Ударом HIMARS ликвидирован командирский состав и около 60 солдат.

Силы обороны юга Украины подтвердили удар по полигону в Херсонской области, на котором пребывали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба командования ВСУ в Telegram.

В публикации говорится, что, по некоторым данным, руководство группировки российских оккупационных войск «Днепр» прибыло на полигон в Херсонской области, чтобы «посмотреть, как будут «зачищать» Крынки».

«Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне… Сказано — сделано!», — говорится в публикации.

Силы обороны также опубликовали видео, на котором запечатлен момент удара по скоплению оккупантов.

По информации DeepState, упомянутый полигон расположен возле села Подо-Калиновка в Юбилейной сельской общине Херсонского района Херсонской области.

Как отмечают аналитики, судя по данным, опубликованным в сети, под удар попали российские военнослужащие из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Перед этим ряд украинских и российских Telegram-каналов сообщили, что ВСУ ударили ракетами HIMARS по полигону в Херсонской области.

В частности, видео было опубликовано в Telegram-канале «Николаевский Ванёк».

«Руководство группировки «Днепр» приехало с проверкой огневой подготовки подразделений, которых готовят на бесполезные штурмы н.п. Крынки», – говорится в сообщении.

В момент прилета на полигоне проводились совместные занятия подразделений 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходного артиллерийского полка армии РФ.

Ударом ВСУ был ликвидирован командирский состав и около 60 российских солдат.

Удар по полигону подтвердили заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась, блогер Сергей Стерненко и военнослужащий Анатолий «Штирлиц» Штефан.

Ранее, 20 февраля, Евгений Карась также отметил, что российские оккупанты понесли большие потери после ракетного удара по одному из военных полигонов в Донецкой области, на котором проводилось обучение военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Подо-Калиновка расположена на расстоянии не более 27 км по прямой от Крынок — места ожесточенных боев на левом берегу Днепра в последние месяцы. Утверждается, что удар был нанесен ракетами, запущенными HIMARS.

Офицер в украинских спецслужбах на Херсонском направлении подтвердил ВВС факт поражения скопления российских войск в этом месте.

Российские военкоры также сообщают, что Вооруженные силы Украины ударили по полигону. В частности, соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале «Позывной OSETIN» 21 февраля.

«Сегодня снова полигон. Херсонская область», — говорится в посте.

Автор контента пожелал оккупантам «Царства Небесного». Точное количество жертв и пострадавших неизвестно.

Об ударе по полигону также проинформировали в телеграм-канале «Два майора». Там подчеркнули, что такое происходит уже не впервые.

«Товарищи офицеры и младшие командиры. Пожалуйста, берите ответственность на себя», — добавили авторы контента.

В телеграм-канале «Тринадцатый» тоже прокомментировали произошедшее, назвав его «трагедией». Вражеский военкор раскритиковал руководство за безответственные построения, которые становятся удобной целью для ВСУ.

«Сегодня на полигоне в Херсонской области произошла тоже трагедия. И до этого, в начале февраля, еще был случай, я об этом не писал. Случай — уже третий», — отметил автор контента.

Напомним, что утром 20 февраля ВСУ из РСЗО HIMARS накрыли скопление российских военных на полигоне у села Трудовское под Волновахой.

В момент удара оккупанты были выстроены в шеренги, ожидая приезда туда высокопоставленного российского генерала Олега Моисеева, который так и не появился.

Вместо него на полигон прилетели три ракеты. Известно о ликвидации как минимум 65 российских военных в ходе того инцидента.

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