Под Волновахой ликвидирован командир 36-й мотострелковой бригады РФ Мусаев 7 22.02.2024, 8:21

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HIMARS поразил «жирную» цель.

Вчера, 20 января, под Волновахой под удар РСЗО HIMARS попало большое скопление военных РФ.

Среди ликвидированных - командир 36-й мотострелковой бригады ВС РФ Гусейн Мусаев.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о российской агрессии.

Сообщение о ликвидации российского комбрига появилось в пабликах российского Забайкалья, в котором дислоцируется 36-я бригада.

Как выяснилось, траур был введен в Борзинском районе этого российского региона.

«Сегодня сообщили из в/ч: 20.02.2024 на полигоне в Волновахском районе в результате ракетного удара из РСЗО «Хаймарс» погибли 67 военнослужащих 36-й ОМСБр. В числе погибших и гвардии полковник Г. Мусаев, командир военной части №06705», - сообщил российский ресурс.

Известно, что удар был нанесен около 9 утра вторника. Z-военкоры уверяют, что десятки военных, только что прошедших обучение, перед отправкой на фронт выставили в шеренги ожидать приезда генерала Олега Моисеева. Случилось это в оккупированном селе Трудовское под Волновахой примерно в 27 км от линии боевого соприкосновения. Генерала россияне не дождались. Вместо него на место прилетело несколько ракет HIMARS. 4-я, 5-я и 6-я роты 36-й ОМСБр, по данным источников, были уничтожены полностью. Число раненых оккупантов пока не называется.