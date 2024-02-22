«Удар был такой силы, что разлетелось все» 7 22.02.2024, 10:27

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Новые детали атаки ВСУ под Волновахой и список ликвидированных.

В результате ракетного удара ВСУ 20 февраля по полигону в Донецкой области погибли не менее 68 бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 06705) из Забайкалья.

О таком числе погибших стало известно из списка, распространенного в российских волонтерских чатах.

Об этом сообщают «Важные истории». К тому же на страницах в социальных сетях у некоторых оккупантов из списка появились комментарии, подтверждающие их гибель.

Один из служащих части подтвердил, что такое количество российских военных погибло во время построения перед командующим 29-й армией Восточного округа, генерал-майором Олегом Моисеевым. По его словам, удар был настолько сильным, что «все разлетелось», и «было очень много раненых», некоторых из них отправили в госпиталь в Ростове-на-Дону.

Имена 66 бойцов известны, но двоих идентифицировать не удалось. Также издание обнаружило страницы в социальных сетях, предположительно, принадлежащих некоторым из погибших. Например, под фотографией одного из погибших, Александра Рустамова, появились комментарии: «Царство небесное, Сашенька!», «Люблю тебя, папочка, мягких облачков».

Сам Александр последний раз заходил в свой аккаунт днем раньше. В январе он еще собирал деньги от имени бойцов 36-й бригады на «оборудование для быстрой и эффективной борьбы с воздушными целями националистов».

Также за день до инцидента в сети появлялись другие солдаты из списка: Александр Пусев, Сергей Петров, Алексей Филимонов, Виталий Ищенко и Денис Сахацкий.

О большом количестве раненых и погибших сообщают и в волонтерских чатах оккупантов. В частности, российские волонтеры озабочены хватает ли пакетов для «200-х».

«Меньше двух месяцев назад мы поздравляли молодых, веселых мужчин с Новым годом, они все мечтали поскорее попасть домой, к своим «Снегурочкам», а сегодня в сотни семей пришла беда, навсегда... Хочется выть от этого осознания. Но ты не выешь, а аккуратно спрашиваешь, хватает ли пакетов для 200-х. Думая о себе: срочно нужно заказать, совсем нет на складе», – пишут они.

Напомним, во вторник, 20 февраля, (Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по военному полигону российских оккупантов https://charter97.org/ru/news/2024/2/21/584466/) в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. По нему ударили в момент построения военнослужащих, около 9 часов утра тремя ракетами из РСЗО HIMARS.