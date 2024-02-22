СМИ: Для манипуляций над телом Навального срочно ищут экспертов в области пищеварения 3 22.02.2024, 10:44

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Алексей Навальный

«Операцией» руководит высокопоставленный генерал СК России.

Российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ выяснил, что телом погибшего в пыточной колонии Алексея Навального распоряжается лично глава Главного управления криминалистики Следственного комитета России генерал Зигмунд Ложис.

Подчиненные генерала и фаворита главы СК России Александра Бастрыкина активно искали экспертов в области пищеварения.

Источник канала сообщил, что в минувшие выходные с директором Уральского филиала Судебно-экспертного центра СКР связывался руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СКР Эдуард Иванов (оба находятся в Екатеринбурге). Последний сообщил о «работе» с телом осужденного Навального из ЯНАО и интересовался возможностями филиала в области исследований «пищеварения и приема пищи».

Было ли поручено проводить экспертизу сотрудникам СЭЦ, пока неизвестно. Как не известно, означает ли то, что если исследования курирует зональный отдел ГУК, то тело политика могли перевезти в Екатеринбург, что вполне возможно: из Салехарда за последние дни было несколько рейсов в столицу Урала. Однако налицо факт, что исследованиями в бюро СМЭ Салехарда, где упорно отрицают то, что останки Алексея Навального находятся в их морге, не ограничились. Подключить главную криминалистическую машину СКР могли только с разрешения высшего руководства и сделать это могли либо обнаружив «криминал» в смерти оппозиционера, либо для того чтобы скрыть следы убийства.

ВЧК-ОГПУ пытался связаться с директором федерального центра СМЭ Игорем Макаровым по вопросу исследований тела Алексея Навального. Но главный внештатный специалист по СМЭ Минздрава РФ ответил, что «взаимодействует по данной теме со следователями». На попытку задать вопросы руководителю отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СКР в Екатеринбурге Эдуарду Иванову собеседник переадресовал все вопросы своему руководителю, главе ГУК генералу Зигмунду Ложису. По его словам, последний лично курирует все мероприятия.