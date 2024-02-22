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BILD: Российские солдаты массово гибнут из-за «опьянения» у командиров

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  • 22.02.2024, 11:39
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BILD: Российские солдаты массово гибнут из-за «опьянения» у командиров

За последние дни произошло несколько показательных случаев.

За последние дни на востоке Украины произошло несколько случаев массовой гибели российских солдат из-за ошибок командования, сообщает BILD.

Во вторник колонну из шести БТР примерно с 50 солдат послали в лобовую атаку на поселок Ласточкино под Авдеевкой. Они заехали на минное поле и подорвались. Оставшихся добили украинские дроны, лишь немногим удалось выжить.

В тот же день в оккупированном поселке Трудовское близ Волновахи, в 30 км от линии фронта, командиры выстроили три роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Их заметил разведдрон ВСУ, после чего атаковали ракеты комплекса HIMARS. Погибли более 60 человек.

Затем в Херсонской области HIMARS ударил по скоплению бойцов 810-й бригады морской пехоты ВС РФ во время тренировки. Погибли десятки солдат.

Как пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, «к массовой гибели российских солдат приводит то, что их командиры, видимо, считают себя непобедимыми после захвата Авдеевки» и «опьянены победой».

Он отмечает, что бой под Ласточкино, «дает ответ на вопрос, построила ли Украина вторую линию обороны западнее Авдеевки».

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