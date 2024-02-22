Литва объяснила, почему закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью 7 22.02.2024, 12:49

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С заявлением выступила министр внутренних дел.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что закрытие еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью обусловлено несколькими факторами, в том числе — нехваткой ресурсов для качественного контроля и активизацией деятельности белорусских спецслужб против Литвы.

«В соседних государствах действует по одному пункту пропускa, в Литве — четыре. В результате на 50 процентов увеличился поток грузов, транспорта и людей через пункты на литовско-белорусской границе. Нужны большие ресурсы для контроля потоков, предотвращения контрабанды, обеспечения международных санкций и снижения рисков безопасности движения. Это решение также было обусловлено рисками, связанными с усилением деятельности белорусских спецслужб против Литвы и наших граждан», — заявила Агне Билотайте.

По ее словам, правительство Литвы одобрило решение сократить на 50% количество разрешений, которые выдают белорусским и литовским перевозчикам на осуществление регулярных международных пассажирских автобусных перевозок между странами.

В сообщении правительства Литвы отмечается, что в 2023 году на границе с Беларусью в автомобильных пунктах пропуска прошли контроль почти 3,9 миллиона человек, что на 25,5% больше уровня 2022 года. 66% составили именно граждане Беларуси.

Согласно опубликованной статистике, число граждан Литвы, посещавших Беларусь в 2023 году, сократилось на 13,4% до 684 тысяч человек. Однако литовское правительство считает и эти цифры «чрезвычайно высокими».

Правительство Литвы также напомнило своим гражданам о рекомендации «не посещать Россию и Беларусь в связи с недавней активизацией враждебных и провокационных действий белорусских и российских спецслужб против граждан Литвы, которые уже находятся или временно прибыли в эти страны».

Правительство Литвы 21 февраля поддержало инициативу Национального центра управления кризисными ситуациями о закрытии с первого марта еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью — «Райгардас» и «Лаворишкес».

Открытыми останутся пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», но на них с весны также ограничат движение пешеходов и велосипедистов.