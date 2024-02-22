Опубликованы имена 68 оккупантов, ликвидированных HIMARS под Волновахой 7 22.02.2024, 13:54

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Полный список.

Российские паблики обнародовали имена 68 оккупантов, ликвидированных HIMARS 20 февраля на полигоне под Волновахой.

65 оккупантов являются бойцами 36-й мотострелковой бригады РФ, еще троих пока не опознали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что ликвидированные оккупанты последний раз были онлайн в соцсетях 20 февраля. Далее на их страницах стали появляться сообщения с соболезнованиями.