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Опубликованы имена 68 оккупантов, ликвидированных HIMARS под Волновахой

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  • 22.02.2024, 13:54
  • 2,924
Опубликованы имена 68 оккупантов, ликвидированных HIMARS под Волновахой

Полный список.

Российские паблики обнародовали имена 68 оккупантов, ликвидированных HIMARS 20 февраля на полигоне под Волновахой.

65 оккупантов являются бойцами 36-й мотострелковой бригады РФ, еще троих пока не опознали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что ликвидированные оккупанты последний раз были онлайн в соцсетях 20 февраля. Далее на их страницах стали появляться сообщения с соболезнованиями.

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