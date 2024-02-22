В США высмеяли российский лимузин, который Путин подарил Ыну 8 22.02.2024, 14:30

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Фото: Getty Images

Представитель госдепартамента пошутил насчет «гарантии» на авто.

Представитель госдепартамента Мэтью Миллер США высмеял подарок президента Владимира Путина лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну — российский автомобиль, сообщает Guargian.

«Надеюсь, Ким получит расширенную гарантию, — пошутил Миллер. — Я, честно говоря, не знал, что существует такая вещь, как российский роскошный автомобиль». Миллер отметил, что своим подарком Путин нарушил санкции ООН, введенные против КНДР из-за ядерной программы республики.

В начале недели Путин подарил руководителю Северной Кореи Ким Чен Ыну на день рождения лимузин Aurus российского производства стоимостью более 40 млн рублей ($440 тысяч). О подарке Путина Киму сообщило северокорейское государственное агентство ЦТАК. Речь шла о «личной машине российского производства». Сестра руководителя КНДР Ким Ё Чжон отметила, что этот подарок «служит наглядной демонстрацией особых дружеских отношений между лидерами двух стран».

В Министерстве объединения Южной Кореи заявили, что Москва «должна осознавать свою ответственность как постоянного члена Совбеза ООН и прекратить действия, подрывающие международные нормы». Также ведомство осудило Пхеньян «за наглое публичное признание нарушения санкций».