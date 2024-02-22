Русский оккупант хотел притвориться мертвым и случайно подорвал себя гранатами 7 22.02.2024, 15:06

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Видеофакт.

Российские захватчики продолжают притворяться мертвыми в надежде обмануть аэроразведчиков Сил обороны.

Видео с очередным «актером без оскара» поделился у себя в соцсетях украинский офицер Анатолий Штефан.

На нем видно, как один из оккупантов шляется по окопу, пытаясь занять оптимальную «позу мертвеца», однако никак не может найти для себя удобное место, пока не решает, что самым лучшим вариантом будет умоститься рядом с горящим сослуживцем.

И когда уже казалось, что идея прикинуться трупом не так уж плоха, вдруг оказывается, что с этим россиянин все же немного перестарался, поскольку в объятом пламенем снаряжении начинали детонировать гранаты.

Рашик перестарався із імітацією смерті 😁



Telegram - https://t.co/KAN417akXx pic.twitter.com/tAcxb21btj — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 22, 2024