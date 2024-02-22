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Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко

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  • 22.02.2024, 16:14
  • 4,168
Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко

За поддержку России.

Великобритания ввела новые санкции в отношении Беларуси за поддержку России. В обновленный список попали два белорусских предприятия. Об этом сообщает МИД страны.

Под санкции попали «Завод точной электромеханики» и ОАО «Планар».

Кроме того, санкционный перечень пополнился еще на 50 позиций в отношении российских предприятий и физических лиц. Под ограничения из-за связей с Россией также попали три компании из Китая и по одной из Турции и ОАЭ.

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