Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко 3 22.02.2024, 16:14

4,168

За поддержку России.

Великобритания ввела новые санкции в отношении Беларуси за поддержку России. В обновленный список попали два белорусских предприятия. Об этом сообщает МИД страны.

Под санкции попали «Завод точной электромеханики» и ОАО «Планар».

Кроме того, санкционный перечень пополнился еще на 50 позиций в отношении российских предприятий и физических лиц. Под ограничения из-за связей с Россией также попали три компании из Китая и по одной из Турции и ОАЭ.