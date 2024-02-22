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Экс-глава британской разведки: Смерть Навального сделала Путина слабее

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  • 22.02.2024, 17:10
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Экс-глава британской разведки: Смерть Навального сделала Путина слабее
Алексей Навальный
Фото: Reuters

Кристофер Стил указал на важный момент.

Бывший глава британской Секретной разведывательной службы МІ-6 Кристофер Стил утверждает, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального сделала диктатора Владимира Путина «слабее».

Как заявил Стил в комментарии The Independent, смерть Навального делает Путина «слабее в долгосрочной перспективе».

«Я думаю, в долгосрочной перспективе (Путин - ред.) - слабее. Я просто не понимаю, как, например, в международном сообществе кто-то может теперь утверждать, что с Путиным следует договариваться», - заявил Стил.

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