ВСУ на одном из направлений взяли в плен пятерых оккупантов 22.02.2024, 22:33

За сутки на этом направлении произошло 11 боевых столкновений.

Вооруженные Силы Украины 21 февраля на лимано-купянском направлении взяли в плен пятерых российских военных, рассказал в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Илья Евлаш.

За сутки на этом направлении произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты нанесли десять ударов из авиации, 29 раз атаковали дронами и 725 раз обстреляли из разных видов оружия позиции украинских военных.

Армия РФ убитыми и ранеными потеряла 398 человек. Силы обороны уничтожили 138 единиц военной техники, в том числе: 97 дронов, шесть БМП, 15 автомобилей, систему ПВО «Стрела-10», десять пушек разных калибров, пять МТЛБ.

«Враг продолжает давить в районе Синьковки и пытается ее захватить. Однако безуспешно», - сообщил Евлаш.