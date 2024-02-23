Ликвидирован командир полка и десятки элитных десантников: новые детали удара по руководству группировки «Днепр» 5 23.02.2024, 8:09

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Всего прилетело три ракеты HIMARS.

Вооруженные силы Украины, ударившие по скоплению российских военнослужащих и руководству группировки «Днепр» на полигоне в херсонской Подо-Калиновке, первым выстрелом убили сразу 26 захватчиков. В их числе заместитель командира полка десантников.

Такие данные приводят в Telegram-канале «Досье шпиона», который располагает информацией от спецслужб РФ. Кроме убитых, ВСУ ранили 28 десантников.

«Был нанесен удар по полигону группировки войск «Днепр» вблизи Подо-Калиновки. В качестве полигона используется национальный парк «Олешковские пески». Удар был нанесен тремя ракетами РСЗО HIMARS», - подтвердил паблик.

Подчеркнем, что данные по погибшим и раненым относятся только к полку ВДВ. Кроме него, на тот момент на полигоне были также оккупанты из артиллерийских подразделений и морской пехоты.

«Источники в ВДВ подтвердили, что удар был нанесен по военнослужащим 328-го десантно-штурмового полка 104-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ (в/ч 01011). Потери полка: «200» – 36 военнослужащих; «300» – 28 военнослужащих», – отмечает «Досье шпиона».

Также сообщается о гибели заместителя командира 328-го ДШП Дениса Кокшарова. Данные о потерях в других подразделениях уточняются.

В украинских спецслужбах утверждают, что общее число «двухсотых», то есть убитых - 60. На полигоне должна была состояться тренировка штурмовых групп по «отработке слаженности действий».

Подо-Калиновка расположена в 30 км от Крынок, места боев на левом берегу Днепра.