Массовое падение СУ-34: у России возникли проблемы с КАБами 1 23.02.2024, 8:50

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Военный эксперт раскрыл детали.

Россия производит примерно один самолет в месяц. Украинским военным нужно уничтожать по два-три российских истребителя, чтобы Москва не могла восстановить потери.

«Согласно верифицированным данным, за все время полномасштабной войны в Украине, ВКС РФ потеряли 25 фронтовых бомбардировщиков недо-истребителей Су-34. При этом последняя верификация потерь датирована 22 декабря 2023 года. Согласно же не верифицированным данным ВКС РФ потеряли за два года более 50 Су-34 уничтоженными и поврежденными», - рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

При этом он указал, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину на вооружении ВКС РФ было 110 Су-34, из которых боеспособными было менее 100.

«Между тем, Россия продолжает производить Су-34 и ее потенциал - это эскадрилья в год, то есть от 10 до 12 самолетов, или 1 самолет в месяц. Иными словами, если потери Су-34 будут выведены на уровень 2-3 самолета в месяц, компенсировать их потери производством будет невозможно, а общая численность будет уходить в «минус», - объяснил эксперт.

По его словам, во время падения Су-34 высока вероятность гибели и пилота, а его подготовка – это 5-10 лет обучения, постоянных тренировок, практики.

«Интересно и то, что если даже пилоту удается катапультироваться, то еще не факт, что после приземления он выживет. Дело в том, что российские кресла пилотов сделаны как для людей и при приземлении на грешную землю, пилоты нередко ломали шею, некоторые ломали позвоночник, либо конечности. Все вышеизложенное подводит к тому, что при стабильном отстреле Су-34-х в какой-то момент у ВКС РФ может возникнуть проблема с основной рабочей птичкой, применяемой для ударов КАБами», - подытожил Коваленко.

Напомним, ВСУ за неделю сбили семь российских истребителей на Восточном фронте.