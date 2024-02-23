Украинская авиация нанесла удары по важному ресурсу РФ

Украинская авиация нанесла удары по важному ресурсу РФ1
- 23.02.2024, 10:49
- 5,190
Что уничтожено?
Силы обороны Украины за прошедшие сутки метко «поджарили» важную технику врага: удар пришелся по 6 районам сосредоточения войск и ресурсов РФ.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника», - говорится в сводке.
Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БПЛА противника.
Новые потери России по состоянию на 23 февраля
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили тысячу захватчиков. Также было уничтожено 49 артиллерийских систем и 37 боевых машин пехоты.
В последнюю неделю ВСУ удалось уничтожить семь российских самолетов, в том числе два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35 были сбиты 17 февраля.
Капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании «Соната» Андрей Рыженко заявил, что сбитие семи российских самолетов( является результатом работы украинских Сил противовоздушной обороны.