Танки Abrams ударили по россиянам под Авдеевкой 6 23.02.2024, 14:54

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Американскую технику в бою впервые показали на видео.

Украинские танкисты показали боевое применение танка Abrams M1 на Авдеевском направлении. Отмечается, что бойцы бригады используют машины уже более месяца. До этого никаких видео с поля боя на американских машинах не было. Известно, что некоторые из танков оснащают дополнительной динамической защитой ARAT-1, чтобы лучше противостоять кумулятивным угрозам.

На видео танк Abrams делает несколько выстрелов, вероятно, по вражеским окопам, а затем отходит с позиции. Всю работу машины фиксирует украинский беспилотник.

«Он очень живучий в бою, ведь весь боекомплект расположен за пределами башни в специальной задней нише. В случае поражения — энергия взрыва идет вверх. А мощная многослойная броня делает «Abrams» одним из самых защищенных танков в мире», — написали военные.

Украинская армия получила 31 танк в версии Situational Awareness, которые являются довольно распространенной моделью в США. Танк не может стрелять программируемыми боеприпасами, но имеет один тепловизионный прицел 2 поколения для наводчика, а для командира есть тепловизор на пулеметной установке на башне.