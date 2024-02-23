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В Беларуси ужесточили правила использования семейного капитала

  • 23.02.2024, 16:07
В Беларуси ужесточили правила использования семейного капитала

Что изменится?

В Беларуси вводят очередные изменения по досрочному использованию семейного капитала. К примеру, эти деньги разрешат тратить на медуслуги только в госучреждениях, а в частных центрах — нет. Это предусмотрено указом Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба диктатора.

Что меняют по медуслугам

Обращаться за медуслугам за счет семейного капитала можно будет только в госучреждения здравоохранения, а в частные медцентры — нет. При этом есть важное условие: 50% стоимости медуслуги будут перечислять при заключении договора, а остальную часть — после ее оказания.

Изменения по недвижимости

Александр Лукашенко также вводит дополнительное условие для досрочного использования семейного капитала на улучшение жилищных условий. Во-первых, у семьи должно отсутствовать в собственности жилье общей площадью 15 квадратных метров и более на одного человека, а в Минске — от 10 «квадратов». Во-вторых, семья должна быть согласна на снятие с очереди на жилье для нуждающихся, когда получит такой капитал на улучшение жилищных условий.

«Указом установлен запрет на отчуждение приобретенных с использованием средств семейного капитала жилых помещений, право собственности на которые зарегистрировано до 2022 года, в течение 5 лет с даты регистрации права собственности», — сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Еще одно новшество

Также чиновники намерены урегулировать вопрос с возвратом необоснованно использованного семейного капитала. Подробности по этому пункту не уточняются.

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