Спикер ВСУ: Силы обороны Украины отбили у оккупантов позиции под Авдеевкой 1 23.02.2024, 17:59

В плен захвачено более десятка оккупантов.

За сутки Силы обороны отбили 61 атаку врага в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия», сообщил спикер Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

«На Марьянском направлении произошло 43 боевых столкновения, на Авдеевском направлении - 10. Оккупанты применяют малые штурмовые группы численностью до отделения с применением небольшого количества бронетехники. Они ее используют для высадки наземного десанта, который массово уничтожается», - рассказал Лиховий.

Он также добавил, что ситация на этих направлениях сейчас самая динамичная по всей линии ответственности ОСУВ «Таврия». На некоторых участках Силы обороны имели собственные успехи.

«Несколько позиций было восстановлено за предыдущие двое суток. Относительно Авдеевского направления, позавчера там было захвачено в плен более десятка оккупантов. Вчера эта тенденция продолжилась, в плен попали 5 россиян. Это следствие близких контактных боев, когда не только враг наступает, но и наши силы восстанавливают позиции и захватывают врага врасплох, берут в плен», - пояснил Лиховий.

Он также прокомментировал информацию о захвате россиянами населенного пункта Победа Донецкой области.

«Ситуация на линии соприкосновения динамичная и вчера враг атаковал в районе сел Новомихайловка, Георгиевка и Победа 43 раза в целом. Это очень много, как для небольшого отрезка на линии фронта. Вероятно, они были приурочены к попытке получить какие-то результаты перед 23 февраля, который у них праздник. Попытки их были безуспешны, а некоторые позиции были восстановлены», - рассказал представитель ОСУВ «Таврия».