Украинские хакеры взломали почту российского генерала 23.02.2024, 18:12

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Высокопоставленный оккупант «засветил» очень ценные данные.

Хактивисты КиберСопротивления вместе с сообществом KibOrg сломали электронный ящик российского генерал-майора. Благодаря полученным данным Силам специальных операций Украины удалось уничтожить средства слежения РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, хакеры получили доступ к данным генерал-майора Несëмова Алексея.

«Генерал-майор засветил не только документы с координатами комплексов наблюдения «Муром-М», но и список уродов, которые сейчас управляют легионами орков на Запорожском направлении. ...Когда их фото на сайте Миротворца дополнится черной лентой - теперь только вопрос времени» , - отмечают в сообщении.

Как информируют в ЦНС, информацией воспользовались бойцы ССО, уничтожившие вражеские «Муромы».