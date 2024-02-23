Война в Украине изменила отношение мира к армии: Bloomberg назвал причины 3 23.02.2024, 20:01

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Мировые лидеры пересмотрели отношение к ведению войны.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину трансформировало армии разных стран и изменило отношение мира к будущим конфликтам, пишет Bloomberg).

Первым таким показателем издание называет важность использования дронов на фронте. За последние три года рынок беспилотников в мире вырос в 10 раз и главным катализатором стала война в Украине.

Другое изменение касается геополитической составляющей: по мнению издания, война в Украине сформировала более биполярный мир. В качестве примера они называют Швецию и Финляндию, которые сомневались относительно вступления в НАТО. Но начало полномасштабного вторжения изменило эту позицию.

Еще одна политическая составляющая - это санкции, которые доказали свою недееспособность с точки зрения влияния на агрессора. Журналисты признают, что РФ смогла удержать свою экономику, несмотря на значительное давление Запада.

Важным стало значение независимости путей поставки вооружения. Издание пишет, что в случае необходимости оружия или боеприпасов, Украина обращается к союзникам и зависит от них. Зато РФ в случае необходимости запускает собственное производство. На этом примере издание объясняет необходимость создания собственного военного производства для каждой из стран.

Это может произойти снова - так заканчивает свой материал Bloomberg. Издание отмечает, как западный мир начал готовиться к будущим войнам:

«Только сейчас, спустя два года войны, сама Германия достигла цели военных расходов НАТО в 2% ВВП. Страны от Дании до Германии работают над усилением своей обороны с разным уровнем решимости. Они подсчитали, что через несколько лет Путин может быть готов напасть на страну НАТО».