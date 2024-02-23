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Путин в панике из-за решения Армении по ОДКБ и требует «разъяснений»

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  • 23.02.2024, 20:17
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Путин в панике из-за решения Армении по ОДКБ и требует «разъяснений»

Ереван сделал первый шаг к полному выходу из союза.

Заявление главы правительства Армении Никола Пашиняна о заморозке участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемом Россией военном союзе, поставили в замешательство Кремль. В МИД РФ требуют от Еревана «разъяснений» слов премьер-министра Армении.

Об этом в пятницу пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление МИД РФ.

В российском МИДе ждут «исчерпывающих объяснений по двусторонним каналам», а также добавляют, что продолжают считать Армению «полноправным членом» упомянутой организации.

В то же время в Москве пожаловались, что Ереван стал меньше участвовать в деятельности союза, и хотят, чтобы Армения «обсуждала имеющиеся озабоченности в спокойном диалоге». Кремлю не понравились упреки Еревана насчет невыполнения ОДКБ своих обязательство по отношению к Армении во время событий в Карабахе в 2021-2022 годах.

Напомним, Пашинян заявил в интервью французским СМИ о заморозке участия Армении в ОДКБ, добавив, что РФ и указанная организация отказали Еревану в помощи во время конфликта с Азербайджаном, по итогам которого Карабах был возвращен под контроль Баку.

После событий в Карабахе Пашинян неоднократно выступал с публичными заявлениями, в которых декларировал необходимость диверсификации внешней политики и поиска новых механизмом обеспечения безопасности Армении, а также говорил о бесполезности размещения российской военной базы в Гюмри.

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