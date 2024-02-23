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ГУР и Воздушные силы Украины уничтожили российский А-50

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  • 23.02.2024, 20:44
  • 16,202
ГУР и Воздушные силы Украины уничтожили российский А-50

(Обновлено) Самолет ликвидировали в районе Азовского моря.

Украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50 вечером пятницы, 23 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.

По его данным, это была совместная операция Воздушных сил Украины и Главного управления разведки. Уровень повреждения уточняется.

«Шансы на сохранение самолета минимальны», – сообщили источники.

Стоит напомнить, что у России было всего девять таких самолетов, но не все из них боеспособны. А-50 способен вести разведку и наводить цели для ударов.

Отметим, что ранее, 14 января 2024 года, над Азовским морем уже были сбиты российский самолет А-50 и воздушный командный пункт ИЛ-22.

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