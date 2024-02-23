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ВСУ подтвердили уничтожение российского самолета А-50

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  • 23.02.2024, 21:53
  • 4,108
ВСУ подтвердили уничтожение российского самолета А-50

«Баян» долетался.

Российский самолет А-50 с позывным «Баян» был уничтожен Силами обороны Украины в пятницу, 23 февраля. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

«Баян, ты где?» А-50 с позывным «Баян» долетался!", - написал командующий.

Также поблагодарил Главное управление разведки МОУ и всех, кто обеспечил результат.

Ранее сайт Charter97.orh сообщил, что украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50.

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