Уничтожение А-50: в России заявили о падении двух «летательных аппаратов» 23.02.2024, 22:08

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На месте падения бушует пожар.

В России заявили, что в Краснодарском крае упали два «летательных аппарата». О сбитии самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 оккупанты молчат, сообщает unian.net.

Вечером в пятницу, 23 февраля, Единая дежурно-диспетчерская служба Каневского района сообщила, что около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения произошло падение двух летательных аппаратов.

«Спасателями установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 м.кв. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет. К ликвидации пожара привлечены 40 человек и 14 единиц техники», - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня вечером Вооруженные силы Украины сбили дорогой российский самолет А-50. Очевидцы сняли на видео момент попадания ракеты в самолет, до этого он отстреливал тепловые ловушки, но безуспешно.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук подтвердил факт поражения самолета, а также поблагодарил разведку и всех причастных за успешную работу.

Как известно, базовая стоимость А-50 оценена в 330 миллионов долларов, однако модернизированные версии стоят намного дороже.