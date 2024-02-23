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Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам

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  • 23.02.2024, 22:35
  • 6,120
Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам

РФ потеряла самолет стоимостью $330 миллионов.

Самолет А-50 удалось сбить с помощью партизан в Мариуполе. Они отслеживали местонахождение российских бортов. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, обстрел Украины 7 февраля координировали именно по этому А-50.

- При участии информационного обеспечения Мариупольского сопротивления счет равен: два А50 или два по 330 млн. долларов США. И скажите теперь, что мариупольское сопротивление не молодцы, а Мариуполь не мстит? - написал Андрющенко.

Стоимость самолета, уничтоженного ГУР и воздушными силами ВСУ, составляет 330 миллионов долларов. Однако модернизированные версии могут стоить дороже.

Андрющенко также отметил, что по утверждению россиян упало два самолета оккупантов. Они упали в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае.

«Поэтому, скорее всего, нас ждет дуплет. Красота», - добавил он.

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