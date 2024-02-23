Чем Украина могла сбить российский самолет А-50: мнение экспертов 2 23.02.2024, 23:01

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Самолет упал аж в Краснодарском крае - далеко от фронта.

Россия потеряла еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Но в отличие от предыдущего такого эпизода, на этот раз сбитие произошло значительно дальше от линии фронта, что исключает возможность применения ЗРК Patriot, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Журналисты отмечают, что от линии фронта до места падения самолета (хутор Трудовая Армения, Краснодарский край РФ) расстояние составляет более 200 км.

«Даже так называемый «блуждающий Patriot» по известным ТТХ не мог его достать. Ибо известная дальность GEM-T составляет до 160 км. А к этому расстоянию еще надо добавить логическое отступление от переднего края, как минимум на дальность работы артиллерии. И таким образом главным вопросом и объективно без ответа остается именно чем достали российский самолет», – отмечают эксперты.

Как отмечают в Defense Express, первое оружие, которое приходит на ум ввиду такой дальности – это старый советский ЗРК С-200. А точнее его версия С-200М «Вега-M», имеющая номинальную дальность в 240 км.

Аналитики говорят, что «судьба этих ЗРК в составе ВСУ в целом известна», намекая на то, что их сняли с вооружения еще в 2013 году. Но во время полномасштабной войны задокументировано использование этих ракетных комплексов для ударов по наземным целям, поэтому по крайней мере теоретически А-50 могли сбить именно из комплекса С-200.

Напомним, что под вечер 23 февраля в Сети появились многочисленные сообщения о том, что над Азовским морем сбит еще один самолет-разведчик А-50, которых в России всего несколько единиц. Первый такой случай произошел чуть больше месяца назад – в январе.

В подтверждение были опубликованы кадры с моментом попадания ракеты в самолет и кадры масштабного пожара на земле.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ подтвердили факт уничтожения российского самолета. Командующий ВС Николай Олещук «поздравил» оккупантов «С днем защитника отечества», уточнив, что самолет имел позывной «Баян».