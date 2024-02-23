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На видео попал момент сбития российского самолета А-50

  • 23.02.2024, 23:53
На видео попал момент сбития российского самолета А-50

Очередной успех украинских военных.

Украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50 вечером пятницы, 23 февраля. Это была успешная общая операция Воздушных сил Украины и ГУР.

Стоит напомнить, что у России было всего девять таких самолетов, но не все из них боеспособны. Самолет А-50 - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, способный вести разведку и наводить цели для ударов.

Момент сбития А-50 попал на видео:

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