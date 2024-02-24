Названо оружие, котором сбили российский А-50 24.02.2024, 8:35

В ГУР раскрыли информацию.

Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 из советского ЗРК С-200.

Об этом сообщили информированные собеседники «Украинской правды» в ГУР.

По словам источника «УП», российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

Зенитно-ракетные комплексы С-200 начали разрабатывать в Советском Союзе 60 лет назад. Впоследствии комплекс прошел несколько модернизаций.

В июле 2023 года россияне начали делать заявления об ударах по объектам в РФ и на оккупированных территориях ракетами от комплекса С-200. По словам россиян, украинцы переделали систему ПВО для ударов по наземным целям и бьют ракетами 5В28.

Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, Игорь Романенко рассказал, что украинские военные отрабатывали на тренировках применение ракеты С-200 по наземным целям.

Также то, что и ВСУ используют С-200 как баллистическую ракету для наземных целей, подтвердили и в британской разведке.