В российском Липецке после взрывов горит крупнейший металлургический комбинат 1 24.02.2024, 9:09

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Сообщается об атаке беспилотников.

В ночь на 24 февраля на металлургическом комбинате в российском Липецке прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают Mash, Astra и губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов.

Как сообщают соцсети, сильный пожар случился на территории НЛМК в Липецке. По словам очевидцев, перед этим над городом прозвучало несколько взрывов.

Судя по кадрам, огонь полыхает прямо на территории комбината. Незадолго до этого местные слышали звуки беспилотников.

Mash добавляет, что «Новолипецкий металлургический комбинат производит сталь с полимерным покрытием. В том числе для государства».

По словам очевидцев, удар БПЛА пришелся по цеху агломерации НЛМК. Это может осложнить работу завода минимум на месяц.

«По видео вижу, что взрыв, где цех агломерации и подготовки руды», - сообщил бывший сотрудник НЛМК.

По информации «Базы», на НЛМК горит открытый склад угля и удар пришелся по коксохимическому цеху, где находятся холодильные установки.

Позже губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов сообщил, что «произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует».

Он также добавил: «По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют».

Новолипецкий комбинат производит как минимум 18% всей стали в России и является ключевым в Группе НЛМК одного из богатейших людей РФ Владимира Лисина (около 80% всей продукции). НЛМК поставляет сталь, сплавы и прокат предприятиям российской оборонки, на которых производят баллистические и крылатые ракеты. Это одно из ключевых предприятий стратегической промышленности.