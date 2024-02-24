СМИ: Найдены десять тел членов экипажа сбитого А-50 24.02.2024, 9:59

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Шансов на спасение у находившихся на борту не было.

В России в районе места падения сбитого накануне, 23 февраля, самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 найдены тела членов экипажа. Погибли минимум десять российских оккупантов.

Об этом сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Члены экипажа этого редкого самолета-разведчика являются действительно штучными специалистами, подготовка которых требует очень много времени и средств.

«Как стало известно ВЧК-ОГПУ, на месте крушения самолета-разведчика А50 в Краснодарском крае обнаружены останки 10 погибших членов экипажа», – отмечено в сообщении.

В общей сложности на борту сбитого самолета могли находиться 15 российских специалистов. Ведь, согласно данным из открытых источников, экипаж А-50 состоит из 5 членов экипажа летного состава и 10 операторов расчета радиолокационного дозора.

Шансов на спасение у находившихся на борту не было: на самолете нет ни парашютов, ни катапульт, отмечал в эфире «Мы Украина» авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, россияне могли не видеть потребности в подобных мерах предосторожности, ведь считалось, что самолеты, подобные А-50, невозможно сбить.

«Понимаете, эти самолеты не сбивают. Сбитие такого самолета считается невозможным. И когда его первый раз сбили, я говорил, что теперь все эти командиры должны побриться наголо, помазать голову зеленкой и сделать себе харакири. Потому что это позор, который невозможно смыть», – подчеркнул Криволап.