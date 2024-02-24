«Сначала вспышка, а затем разрывы»: опубликованы переговоры пилотов самолета, прикрывавшего сбитый А-50 3 24.02.2024, 10:24

12,758

Экипаж охватила паника.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У накануне, 23 февраля.

Разведчики перехватили переговоры между членами экипажа прикрытия Су-35, в ходе которых те обговаривали уничтожение самолета.

Перехваченные переговоры опубликованы в Telegram-канале ГУР. Разведчики также добавили: после поражения российское командование приказало срочно прекратить выполнение задач еще нескольким военным самолетам РФ: они должны были нанести удары вблизи Авдеевки.

По данным военной разведки Украины, самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море. Последний раз в небо А-50У поднялся 23 февраля в 15:50 с военного аэродрома «Ахтубинск». Он должен был выполнять поставленные задачи вблизи Приморско-Ахтарска и Зернограда.

Но ближе к вечеру что-то для оккупантов пошло не так. В 18:45 станции радиотехнической разведки ГУР зафиксировали резкое прекращение в указанном районе работы радиолокационного комплекса «Шмель», которым был оборудован российский А-50У.

А перехваченные разведчиками переговоры между членами экипажа прикрытия Су-35 раскрыли секрет исчезновения: те обсуждали между собой огневое поражение модернизированного ДРЛО А-50У.

«Один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы», – отметили в ГУР.

На обнародованном аудио экипаж прикрытия Су-35 (Кашалот-583) рассказывает о поражении российского самолета.

«Кашалот-583. Наблюдал работу ПВО, далее вспышка... Баян был в стороне... Потом разрывы. После этого маневрировал, пока не могу больше», – говорит оккупант.

Его собеседник попросил «определить курс», на что тот ответил, что «все спокойно, нету ни огней, ничего такого не наблюдаю».

«После того, как ПВО отработало, наблюдал разрывы, не могу больше», – повторил член экипажа прикрытия Су-35.

В разведке отметили, что уничтожение вражеского самолета ДРЛО явилось результатом совместной операции ГУР МО Украины и Воздушных Сил ВСУ. Дополнительным подтверждением ее успешности разведчики назвали приказ российского командования прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС РФ, выполнявших задачи вблизи населенного пункта Миллерово.

«Часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки», – добавили в ГУР.

Напомним, вечером 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.