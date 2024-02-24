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Стало известно, кто был ликвидирован на борту сбитого А-50

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  • 24.02.2024, 14:48
  • 5,734
Стало известно, кто был ликвидирован на борту сбитого А-50

В ГУР назвали точно число и офицерские звания военных РФ.

В сбитом 23 февраля российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 в Краснодарском крае РФ погиб весь экипаж. Среди них - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины все 10 находившихся в самолете россиян погибли. Жертв от падения самолета на земле нет.

Ранее сообщалось, что на месте падения российского самолета нашли останки 10 погибших членов экипажа.

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