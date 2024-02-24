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СМИ: В Минске задержали около 40 архитекторов

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  • 24.02.2024, 15:13
  • 11,022
СМИ: В Минске задержали около 40 архитекторов

Аресты начались на прошлой неделе.

В Минске прошли массовые задержания архитекторов. Собеседники «Нашай Нівы» в Минске называют цифру «около 40 задержанных». Вместе с ними задерживали и членов их семей — в общей сложности до 70 человек. Некоторых впоследствии отпустили.

«Нашай Ніве» удалось подтвердить имена пяти архитекторов, задержанных в Минске. Некоторые из них получили сутки, против других заведены уголовные дела. Нам известно, что еще одного архитектора задержали после возвращения из-за границы.

Причиной задержания, вероятно, стали обвинения в участии в движении за свободные выборы и против диктатуры в 2020 году.

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