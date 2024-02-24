Названы фамилии российских офицеров, ликвидированных на сбитом А-50 2 24.02.2024, 15:48

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Из экипажа не выжил никто.

Вчера над территорией Краснодарского края РФ был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, бортовой номер – 42, регистрационный – RF-50610, аэродром Ахтубинск.

Согласно данным ГУР, А-50 был сбит ракетой ЗРК С-200. Позже в ГУР сообщили, что из 10 членов экипажа А-50 не выжил никто.

Российское издание «Досье шпиона» первым опубликовало фамилии российских офицеров, ликвидированных на борту А-50.

По данным издания, экипаж А-50 выглядел так:

Боровиков Валерий, майор, командир;

Рулюк Александр, майор, штурман;

Чанцев Михаил, майор;

Васильев Сергей, капитан;

Провалов Александр, старший лейтенант;

Хрулев Дмитрий, прапорщик.

Также, к данному борту прикреплены офицеры Белов, Тельманов, Солдаткин и Федосов. Были ли они на борту в момент катастрофы пока неизвестно.