Названы фамилии российских офицеров, ликвидированных на сбитом А-50

Названы фамилии российских офицеров, ликвидированных на сбитом А-502
- 24.02.2024, 15:48
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Из экипажа не выжил никто.
Вчера над территорией Краснодарского края РФ был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, бортовой номер – 42, регистрационный – RF-50610, аэродром Ахтубинск.
Согласно данным ГУР, А-50 был сбит ракетой ЗРК С-200. Позже в ГУР сообщили, что из 10 членов экипажа А-50 не выжил никто.
Российское издание «Досье шпиона» первым опубликовало фамилии российских офицеров, ликвидированных на борту А-50.
По данным издания, экипаж А-50 выглядел так:
Боровиков Валерий, майор, командир;
Рулюк Александр, майор, штурман;
Чанцев Михаил, майор;
Васильев Сергей, капитан;
Провалов Александр, старший лейтенант;
Хрулев Дмитрий, прапорщик.
Также, к данному борту прикреплены офицеры Белов, Тельманов, Солдаткин и Федосов. Были ли они на борту в момент катастрофы пока неизвестно.