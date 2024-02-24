В Брестской области срочно продают «сказочный» дом 24.02.2024, 16:01

Как он выглядит и сколько стоит.

В Брестской области срочно продают необычный дом. Он придется по душе ценителям необычной архитектуры, уединенной атмосферы и…сказок, пишет «Брестская газета».

Дом 2019 года постройки расположен в городе Иваново Брестской области по улице М. Богдановича, 22. Он сразу выделяется на фоне других объявлений с домами своей незаурядной стилизацией. Про такие говорят «цепляет взгляд». И, в первую очередь, оригинальными формами и деталями.

Деревянный дом похож на домик в лесу из детских сказок. Черная черепица, башни и флюгер только усиливают этот эффект. Затем взгляд замечает детали в виде стилизованных деревянных наличников на окнах, кованых светильников и каменной кладки.

Внутри дом еще не отделан. На фото виден только камин в условной прихожей и деревянные балки на потолке. Так что у будущих хозяев есть простор для творчества и реализации своих задумок. Судя по плану, в доме 13 помещений на двух этажах. В их числе — более 5 жилых комнат. Общая площадь дома составляет 230 кв. м, а жилая — 160 кв. м.

В объявлении сказано, что дом находится в красивом живописном месте «практически в центре города». Рядом есть река и лес. На участке в 15 соток расположено множество хозпостроек. Речь о летнем домике, сарае и гараже со смотровой ямой. На территории приусадебного участка также есть сауна, теплица, бассейн и даже курятник.

На участке высажен большой сад с плодовыми деревьями и другими растениями. Как написано в объявлении, продажа дома срочная. Поэтому цена в $50 930 только до июня этого года.