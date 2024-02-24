В Варшаве под ворота виллы посла РФ в Польше сбросили две тонны навоза 8 24.02.2024, 17:08

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И вывесили баннер «Россия = д*рьмо».

В субботу утром, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину польские активисты устроили акцию у дома, где проживает российский посол Сергей Андреев в городке Констанцин-Езерна под Варшавой, пишет zaxid.net.

Активисты сбросили под ворота дома две тонны навоза и вывесили баннер «Россия = д*рьмо!». Также акция прошла по ул. Бетховена в Варшаве, где проживают российские дипломаты.

«Мы имели в виду четкий сигнал польским властям и Евросоюзу. Давно пора изгнать российских дипломатов из нашей страны. Российская Федерация несет ответственность не только за преступную агрессию против Украины, но и за продолжающуюся гибридную войну. Российские агенты влияния повлекли за собой огромные беспорядки по всей Европе, в частности на польско-украинской границе. Пока мы будем терпеть деятельность российских псевдодипломатов и фабрик троллей, угроза конфликта в мировом масштабе будет только расти», – рассказал один из участников акции Доминик Гонсеровский.