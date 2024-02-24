Экспорт белорусских товаров в Польшу упал в два раза 24.02.2024, 17:41

Сокращение связано с санкциями.

В 2023 году Польша импортировала белорусских товаров на €455,5 млн, пишет портал myfin.by со ссылкой на польское статистическое управление.

В 2022-м импорт достигал €1041,8 млн. Такое сокращение связано с санкциями: в 2022 году ЕС запретил поставки древесины, чугуна, стали, резиновых изделий и другой продукции из Беларуси в Евросоюз.

Больше всего в денежном выражении Польша импортировала продукцию химической и связанной с ней отраслей – на €74,8 млн.

«Разных промышленных товаров» Беларусь поставила на €71,6 млн.

На третьем месте – изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов, керамические изделия, стекло – на €59,4 млн.

Несмотря на то что общий объем импорта белорусских товаров упал, категория товаров «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители» прибавила. В 2022 году поставили в Польшу продукции на €20,6 млн, а в 2023-м – на €41,2 млн.

Просели сильнее всех две категории. Импорт недрагоценных металлов и изделий из них сократился с €118,3 млн в 2022 году до €12,6 млн в 2023-м.

Второй раздел – «Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры». Сумма поставок упала на €112,2 млн и составила в 2023 году всего €14,9 млн.