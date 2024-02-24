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Индия призвала РФ демобилизовать и вернуть на родину завербованных на войну индийцев

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  • 24.02.2024, 17:49
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Индия призвала РФ демобилизовать и вернуть на родину завербованных на войну индийцев

Индийцев обманули вербовщики из Дубая.

Министерство иностранных дел Индии обратилось к российским властям из-за оказавшихся на войне в Украине соотечественников. Дипведомство хочет, чтобы Минобороны РФ позволило индийцам покинуть армию, не дожидаясь сроков истечения контрактов, пишет The Hindu.

По данным МИД, некоторое количество граждан завербовались на службу в качестве «вспомогательного персонала». «Посольство Индии регулярно обращается к соответствующим российским властям с просьбой об их скорейшем увольнении. Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта», — сказал официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал.

Заявление МИД последовало после того, как 20 февраля местные СМИ сообщили, что по меньшей мере трое индийцев, нанятых Россией в качестве «помощников для обеспечения безопасности», были вынуждены участвовать в боевых действиях против Украины.

По данным источников, 18 индийцев застряли в различных прифронтовых городах, в том числе в Мариуполе и Донецке. Как минимум один был убит. Индийцев обманули вербовщики из Дубая, пообещавшие им высокую зарплату и российские паспорта за участие во «вспомогательных работах», а когда те прибыли в Москву, их обучили обращению с оружием и боеприпасами и отправили на передовую.

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