Юрий Фельштинский: Освобождение Беларуси обеспечит поражение России 4 24.02.2024, 19:20

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Не обязательно входить с войсками на российскую территорию.

Американский историк Юрий Фельштинский считает, что освобождение Беларуси обеспечит поражение России. Такое мнение он выразил на 12-м Форуме свободной России, который проходит в Вильнюсе:

— Освобождение Германии от нацизма началось не с вторжения войск союзников в Германию. Оно началось с вторжения войск союзников во Францию, в Италию, Восточную Европу и только под конец уже в Германию.

Чтобы победить Россию, не обязательно входить с войсками на российскую территорию. Вообще не дай Бог, чтобы хоть один украинец был на это потрачен. Освобождение Беларуси обеспечивает поражение России в этой войне.