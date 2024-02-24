Пропавшие в Бресте чиновники задержаны 2 24.02.2024, 19:59

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Якобы за взятки.

Пропавшие в Бресте чиновники задержаны за взятки, сообщает «Белсат» со ссылкой на источники. По их информации, был задержан не только первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валентин Зайчук, но и руководитель одного из крупнейших предприятий города.

Речь идет о директоре «Брестского котельного хозяйства» Юрии Оверчуке. Неофициальные источники утверждают, что причиной задержания обоих стала взятка.