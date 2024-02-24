Командующий Воздушными силами ВСУ подытожил потери России в небе за два года 24.02.2024, 22:04

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Колоссальная работа украинских защитников.

С начала полномасштабного вторжения РФ Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с Силами обороны уничтожили 1905 ракет, 4844 ударных дрона и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня, 340 самолетов и 325 вертолетов оккупантов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Два года большой войны. 730 дней воздушных атак. Зафиксировать статистику нашей «военной рутины» непросто, ведь обновляется она практически каждый час. Обновляется российскими А-50 и «сушками», иранскими «шахедами» и «непобедимыми ракетами», враждебными пунктами управления, крейсерами, подлодками и целыми штабами флота», – написал он.

Олещук отметил, что на протяжении большой войны Воздушные силы совершили «десятки блестящих операций».

По его данным, в целом во взаимодействии с Силами обороны Воздушные силы уничтожили:

→ 1905 ракет разных типов: в частности, 43 баллистических и 25 аэробаллистических – Х-47М2 «Кинжал»;

→ 4844 ударных дронов и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня;

→ 340 самолетов;

→ 325 вертолетов.

Также командующий отметил, что за два года украинские пилоты в условиях мощного вражеского противодействия совершили уже более 18 800 вылетов: 7800 – на огневое поражение, 8900 – на авиационное истребительное прикрытие.

«Пока на советской технике. Однако мы ждем и активно работаем над тем, чтобы в ближайшее время к битве наконец-то присоединились F-16», – написал он.