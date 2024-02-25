В украинских дронах будет искусственный интеллект 25.02.2024, 5:49

Киев готовит много сюрпризов.

Дроны украинского производства будут иметь искусственный интеллект. Украина подписала соответствующий меморандум с немецкой компанией. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, в субботу министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

Ермак отметил, что этот меморандум направлен на укрепление украинских оборонных технологий и внедрение искусственного интеллекта в беспилотники украинского производства.

Компания Helsing специализируется на разработке программного обеспечения и интеграции искусственного интеллекта в оборонные технологии. Кроме этого, она является партнером немецкого концерна Rheinmetall и сотрудничает с Минобороны Германии. Компания действует в Украине с 2022 года.

Ермак отметил, что меморандум является результатом конференций по вопросам совместного производства оружия, которые состоялись в Украине и Вашингтоне в прошлом году.

«Впереди еще ряд конференций такого масштаба, как в Вашингтоне, где присутствовали спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, а также министр обороны США Ллойд Остин, производители и другие знаковые люди. Мы готовим много сюрпризов», — написал руководитель ОП Украины.