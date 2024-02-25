Ликвидация А-50: ВСУ попали в штаб армии РФ 3 25.02.2024, 8:39

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Коллаж: 5 Канал

Военный эксперт сообщил о неожиданном результате.

Украинские военные 23 февраля ликвидировали очередной российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Кроме того, «в вечный полет» мог отправиться еще и Ил-22.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил важность этих самолетов.

По словам военного эксперта, А-50 и Ил-22 – это пара командных пунктов с системой дальнего радиолокационного обнаружения. Такую же пару ВСУ уже сбивали.

«Они всегда ходят рядом. Ил-22 – это, так называемый, выносной командный пункт, который преимущественно руководит наземными войсками. Он нужен для координации между наземными войсками и некоторыми воздушными действиями. А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Летающий радар, который видит километров на 600 вглубь.

Когда эта пара вместе в воздухе, то можно сказать, что это серьезная управляющая единица. Однако это такие «2 сарая с крыльями», тяжелые транспортники, которые очень легко сбиваются ракетами. Оптимальная дальность это 200 – 250 километров. Это рабочая дальность ракеты С-200», – объяснил Роман Свитан.

Он добавил, что этот комплекс создали еще в Советском Союзе, чтобы как раз перехватывать тяжелые самолеты, летающие радары. Он может лететь на высоту за 30 километров. Оперативная дальность с заявленной – примерно 250 километров, а техническая дальность примерно километров с 300.

Как это повлияет на действия России

Военный эксперт отметил, что такие пары это, «во-первых, экипажи, которые уже слетались вместе». Во-вторых, их не так много. ВСУ уже положили два и при этом вместе с Ил-22, как раз это связанная пара.

По мнению Романа Свитана, это повлияет не только на российские ракетные атаки, но и на наземные операции.

«Для россиян это очень серьезная и большая потеря. Таких пар у них практически уже не осталось. Это нужно слетать экипажи», – подчеркнул военный эксперт.

«Это примерно то же самое, если бы мы, например, попали HIMARS или ATACMS в штаб армии. То есть довольно-таки серьезная потеря для россиян», – рассказал Роман Свитан.

Он отметил, что в ближайшее время это будет понятно, даже по наземным операциям. Те масштабы операционного влияния – они сейчас будут однозначно уменьшены.