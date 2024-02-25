В Донецке «прилетело» по ресторану, в котором оккупанты отмечали 23 февраля 4 25.02.2024, 9:02

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Российские пропагандисты срочно удаляют эту информацию.

Во временно оккупированном россиянами Донецке произошел прилет по ресторану «Аркадия». По информации источников obozrevatel.com, на тот момент в заведении захватчики отмечали «праздник» 23 февраля.

Об этом сообщают российские СМИ. По их информации, один человек ранен.

В сепаратистских Telegram-каналах информация об ударе по ресторану «Аркадия» в Донецке появилась примерно в 18:30. Впоследствии эта информация была удалена.

Точных сведений о жертвах и пострадавших нет. Пока в ВСУ не подтверждают, но и не опровергают причастности к удару.