Для Путина начинаются «сюрпризы» 25.02.2024, 9:35

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ВСУ готовится нанести главе Кремля болезненный «удар».

В феврале 2014 года Россия развязала войну против Украины, а 24 февраля 2022 начала полномасштабное вторжение. Кремль планировал уничтожить украинское государство и идентичность, но украинская сдержали российскую агрессию. Сюрпризы для Путина только начинаются, пишет ТСН.

Минус еще один А-50

Украинские военные снова сбили российский А-50. К вечеру 23 февраля самолет пошел за «русским кораблем», но не дошел, точнее не долетел и упал. Приблизительно в 19:15 появились первые видео, на которых виден сам момент сбивания самолета, а также первые минуты после его падения.

Местные жители утверждают, что после падения был слышен мощный взрыв и начался масштабный пожар. На опубликованных кадрах видна повторная детонация. В то же время официальные российские источники писали, что на месте падения «неустановленного объекта горит камыш».

Позже появилась информация, что очередной самолет оккупантов был уничтожен украинской армией в районе Азовского моря. Пока это третья потеря Россией А-50. До этого аналогичный самолет вывели из строя белорусские партизаны, а 14 января 2024 Воздушные силы Украины сбили самолеты А-50 и Ил-22. По информации источников, на этот раз вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 удалось сбить с зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Это советский ЗРК, прошедший ряд существенных изменений и модернизаций. После модернизации ЗРК С-200 получил дальность поражения 300 км и стал одним из самых дальнобойных средств противовоздушной обороны. Более того, в ГУР заявили, что на этот раз уничтожили новую модернизированную версию самолета А-50.

В свою очередь командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук выразил благодарность Главному управлению разведки Министерства обороны и «всем, кто обеспечил результат».

Главное же управление разведки Минобороны Украины обнародовало аудиоперехват, свидетельствующий о сбитии самолета А-50 23 февраля. На аудиоперехвате, публикуемом ГУР, экипаж прикрытия Су-35 («Кашалот»-583) сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

У Воздушных Сил Украины есть приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС РФ, которые также выполняли задачи – часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки.

Уже утром 24 февраля появилось сообщение, что на месте падения самолета А-50 обнаружены 10 тел погибших членов экипажа. Среди них пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

Взрывы в России

А в ночь на 24 февраля еще один «хлопок» расцвел для россиян. Дружественные неизвестные дроны поразили Новолипецкий металлургический комбинат.

По словам очевидцев, перед пожаром в небе слышали звук пролетающего БПЛА и затем раздались взрывы.

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, на территории комбината произошло возгорание в одном из цехов. По его данным, огонь потушили, пострадавших нет. Единственное о чем умолчал губернатор так это то, что работа комбината – парализована.

По данным источников, организовали атаку на Новолипецкий металлургический комбинат СБУ и ГУР. Их беспилотники попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Такой прилет приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время. А это очень важно, потому что сырье, которое производят на предприятии, используют для изготовления российских ракет, артиллерии и беспилотников.

Крымскому мосту приготовиться

Но и это еще не все сюрпризы для Путина. Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Украина уже готова уничтожить Крымский мост.

«Все готово. Мы в любое время можем уничтожить Крымский мост. Но мы это сделаем тогда, когда нам нужно. В отличие от Путина, не живем символами», — написал он.

Кроме того, он заверил, что одним из первых пойдет освобождать Крым вместе с министром обороны Рустемом Умеровым. Он призвал оставшихся в оккупации крымских татар сопротивляться россиянам всеми возможными силами. Политик уверен, что скоро Крым будет освобожден, а страдания крымских татар закончатся.

В России нет ни одного дня, чтобы не раздавались взрывы

Вчера также стало известно о пожаре на заводе авиаконструктора Сухого в Москве. СМИ сообщают, что пожар произошел в одном из ангаров. Как известно, предприятие занимается разработкой, производством, маркетингом, обучением летному персоналу, обслуживанием боевых и гражданских самолетов.